Concurso da PGM Manaus está com inscrições abertas; veja como participar

Certame oferece seis vagas para procurador do município de 3ª classe, além de formação de cadastro reserva.

As inscrições para o concurso da Procuradoria-Geral do Município (PGM) de Manaus começaram nesta segunda-feira (6). O certame oferece seis vagas para procurador do município de 3ª classe, além de formação de cadastro reserva.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do concurso, até às 23h59 do dia 4 de agosto, no horário de Brasília. A taxa de inscrição é de R$ 380 e poderá ser paga até 5 de agosto.

O concurso oferece cinco vagas para ampla concorrência e uma destinada a pessoas com deficiência. Para participar, é necessário ter graduação em Direito e inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), requisito exigido na posse.

Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que atendam aos critérios previstos no edital poderão solicitar isenção da taxa de inscrição até sexta-feira (10).

O concurso será realizado em quatro etapas:

prova objetiva;

duas provas discursivas;

prova oral;

e avaliação de títulos.

A prova objetiva está prevista para 20 de setembro. As provas discursivas serão aplicadas em 29 de novembro e 6 de dezembro.

O edital completo, com todas as regras do concurso, cronograma, conteúdo das provas e critérios de participação, pode ser acessado aqui.

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Por g1 AM — Manaus