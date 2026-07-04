Caprichoso celebra 27º título com Festa da Vitória no Sambódromo de Manaus neste sábado

Programação começa às 21h e reunirá itens campeões, artistas e torcedores em uma noite de celebração.

A conquista do 27º título do Boi-Bumbá Caprichoso no 59º Festival Folclórico de Parintins será comemorada neste sábado (4), durante a tradicional Festa da Vitória, no Sambódromo de Manaus, localizado no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste da capital. A programação começa às 21h e reunirá itens campeões, artistas e torcedores em uma noite de celebração.

Além da comemoração pelo título conquistado em 2026, o evento também terá caráter solidário. O Movimento Marujada e o Boi Caprichoso convidam o público a doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado às famílias atingidas pelo terremoto registrado na Venezuela.

A programação musical contará com apresentações de Júlio Persil, Paulinho Viana, Canto da Mata e Edilson Santana. Em seguida, sobem ao palco os itens campeões que defenderam o Caprichoso na arena do Bumbódromo durante o festival. O encerramento ficará por conta dos cantores Klinger Jr. e Arlindo Neto.

Entre os itens confirmados estão o apresentador Edmundo Oran, o levantador de toadas Patrick Araújo, o amo do boi Caetano Medeiros, a cunhã-poranga Marciele Albuquerque, a rainha do folclore Cleise Simas, a sinhazinha da fazenda Valentina Cid, a porta-estandarte Marcela Marialva, o pajé Erick Beltrão e os tripas oficiais Alexandre Azevedo e Edson Azevedo.

A festa também contará com a participação da Marujada de Guerra, vencedora do item Melhor Ritmo do Festival de Parintins 2026, além do Corpo de Dança Caprichoso (CDC) Manaus e da Raça Azul.

Segundo o presidente do Movimento Marujada, Beto Vital, a Festa da Vitória marca o encerramento da temporada bovina em Manaus e representa um momento de agradecimento à torcida pelo apoio ao longo da preparação e durante o festival.

“Vivemos uma temporada bovina maravilhosa. A nossa torcida abraçou cada evento, lotou o Sambódromo, participou de toda essa caminhada e ajudou a fortalecer ainda mais o Caprichoso. Agora encerramos esse ciclo com chave de ouro, comemorando um título mais do que merecido ao lado dos nossos itens campeões, que foram fundamentais para essa conquista. Tenho certeza de que, mais uma vez, vamos lotar o Sambódromo e mostrar toda a alegria e o orgulho de ser Caprichoso”, afirmou.

Entrada de menores

O Movimento Marujada informou que não será permitida a entrada de menores de 12 anos no evento, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Portaria nº 003/2023-GJ/JIJI.

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Por g1 AM