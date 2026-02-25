Mamonas Assasinas: exumação revela jaqueta de Dinho intacta após 30 anos

A família de Dinho pretende restaurar e emoldurar a jaqueta, deixando-a exposta para fãs e visitantes

São Paulo – Os corpos dos integrantes do grupo Mamonas Assassinas foram exumados na última segunda-feira (23), no Cemitério Primaveras, em Guarulhos, São Paulo, e um detalhe chamou atenção e emocionou a família de Dinho, vocalista da banda. Durante a exumação, a jaqueta usada por Dinho no enterro, há 30 anos, foi encontrada intacta dentro do caixão.

Segundo Jorge Santana, primo do cantor e CEO da marca Mamonas, o estado da peça surpreendeu a todos. “A jaqueta estava lá há três décadas, mas parecia que tinha sido colocada ontem”, afirmou.

Ele descreveu ainda a cerimônia como um momento marcante. “Foi, sem dúvida, a parte mais impactante de todo o processo. Ver a jaqueta preservada, separada dos restos mortais, nos fez pensar em mantê-la como parte do memorial”, disse Jorge.

A família pretende restaurar e emoldurar a peça, deixando-a exposta para que fãs e visitantes possam conhecê-la. “Possivelmente ela será exibida no memorial. Foi um momento difícil, mas conseguimos vivê-lo juntos como família”, completou.

Segundo familiares, os restos mortais serão cremados para dar origem ao Jardim BioParque Memorial Mamonas, no Cemitério Primaveras, em Guarulhos (SP), local onde eles estão sepultados.

O memorial terá um conceito inovador: cada árvore plantada no espaço receberá as cinzas de um artista, criando um espaço de memória e homenagem à banda. Além disso, moradores poderão utilizar as cinzas de seus entes queridos para plantar espécies nativas no jardim.

amazonianarede

Da Redação Poirtal d24am