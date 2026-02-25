Mamonas Assasinas: exumação revela jaqueta de Dinho intacta após 30 anos

Por
redação Amazonia na Rede II
-
(Foto: Reprodução) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/plus/famosos/mamonas-assasinas-exumacao-revela-jaqueta-de-dinho-intacta-apos-30-anos/

A família de Dinho pretende restaurar e emoldurar a jaqueta, deixando-a exposta para fãs e visitantes

São Paulo – Os corpos dos integrantes do grupo Mamonas Assassinas foram exumados na última segunda-feira (23), no Cemitério Primaveras, em Guarulhos, São Paulo, e um detalhe chamou atenção e emocionou a família de Dinho, vocalista da banda. Durante a exumação, a jaqueta usada por Dinho no enterro, há 30 anos, foi encontrada intacta dentro do caixão.

Segundo Jorge Santana, primo do cantor e CEO da marca Mamonas, o estado da peça surpreendeu a todos. “A jaqueta estava lá há três décadas, mas parecia que tinha sido colocada ontem”, afirmou.

Ele descreveu ainda a cerimônia como um momento marcante. “Foi, sem dúvida, a parte mais impactante de todo o processo. Ver a jaqueta preservada, separada dos restos mortais, nos fez pensar em mantê-la como parte do memorial”, disse Jorge.

A família pretende restaurar e emoldurar a peça, deixando-a exposta para que fãs e visitantes possam conhecê-la. “Possivelmente ela será exibida no memorial. Foi um momento difícil, mas conseguimos vivê-lo juntos como família”, completou.

Segundo familiares, os restos mortais serão cremados para dar origem ao Jardim BioParque Memorial Mamonas, no Cemitério Primaveras, em Guarulhos (SP), local onde eles estão sepultados.

O memorial terá um conceito inovador: cada árvore plantada no espaço receberá as cinzas de um artista, criando um espaço de memória e homenagem à banda. Além disso, moradores poderão utilizar as cinzas de seus entes queridos para plantar espécies nativas no jardim.

amazonianarede
Da Redação Poirtal d24am

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.