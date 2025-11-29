Mais de 100 motos irregulares são apreendidas em ‘adega’ de Manaus

No total, foram registradas 168 infrações e 12 adolescentes foram encaminhadas para a Depca

Manaus – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio da equipe de Fiscalização, em parceria com a 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), deflagrou a Operação Sossego, na madrugada deste sábado (29), no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus, com o objetivo de preservar a tranquilidade dos cidadãos.

A operação foi deflagrada em uma ‘adega’, após uma série de denúncias anônimas, com uma grande concentração de pessoas e veículos irregulares, provocando a perturbação do sossego alheio. No total, foram removidos 120 motocicletas e registradas 168 infrações.

De acordo com o diretor-presidente do Detran Amazonas, David Fernandes, esta é mais uma ação conjunta bem-sucedida. “Nesta madrugada, realizamos a Operação Sossego com o objetivo de tirar essas motocicletas que causam perturbação ao sossego público. Em parceria com a Polícia Militar, conseguimos restaurar a tranquilidade naquela região”, salienta Fernandes.

Ao chegarem ao local, que funciona sem autorização e ocupa a via pública de forma irregular, os agentes e policiais verificaram diversas infrações como motocicletas sem placa, descarga livre, ausência de retrovisores, além de alguns casos de alcoolemia.

Ainda durante a operação, 12 adolescentes do sexo feminino foram conduzidas à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Segundo a equipe, elas estavam no interior da ‘adega’ alvo da operação, ambiente frequentado por adultos consumindo bebida alcoólica, em desacordo com a legislação de proteção infantojuvenil.

A PMAM encaminhou as adolescentes e a responsável pelo estabelecimento para a Depca. “Recebemos informações sobre umas ‘adegas’, que estão dando concentração grande de motociclistas, motocicletas sem placa e diversas irregularidades. Então fizemos o planejamento e fizemos o cerco. Foram oito plataformas cheias de motocicletas irregulares. A dona do estabelecimento foi conduzida à Depca, e foi encontrada também uma porção de entorpecente no local”, relata o comandante da 26º Cicom, capitão Caio Carvalho.

Com informações da Assessoria Portal d24am