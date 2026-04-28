Magnata indiano quer salvar 80 hipopótamos de Pablo Escobar

Bilionário propôs levar animais para centro de conservação na Índia e evitar abate autorizado pelo governo colombiano

Colômbia – O empresário indiano Anant Ambani anunciou nesta terça-feira (28) que pretende acolher 80 hipopótamos descendentes dos animais levados à Colômbia por Pablo Escobar, para evitar que eles sejam sacrificados pelas autoridades do país.

Filho do homem mais rico da Ásia e executivo da Reliance Industries, Ambani propôs transferir os animais para o Vantara, centro de conservação localizado no estado de Gujarat, na Índia.

“Esses hipopótamos não escolheram onde nasceram. São seres vivos e sensíveis, e temos a responsabilidade de tentar salvá-los”, declarou o empresário.

Problema ambiental na Colômbia

A Colômbia enfrenta há anos dificuldades para controlar a população dos hipopótamos, que vivem soltos às margens do rio Magdalena. Os animais descendem de quatro exemplares trazidos da África por Escobar na década de 1980.

Após a morte do narcotraficante, em 1993, os hipopótamos escaparam e passaram a se reproduzir sem controle. Atualmente, a população se aproxima de 200 animais.

O Ministério do Meio Ambiente colombiano informou neste mês que poderá abater 80 hipopótamos para conter o crescimento da espécie, que pode chegar a mil indivíduos até 2035, segundo estimativas oficiais.

Risco para moradores e fauna nativa

Especialistas alertam que os hipopótamos ameaçam ecossistemas locais, especialmente espécies nativas como o peixe-boi, além de representarem risco para comunidades ribeirinhas devido ao comportamento agressivo.

Zoológico gigante na Índia

O Vantara afirma ser um dos maiores centros de resgate e conservação animal do mundo. O local já abriga elefantes, tigres, leões, leopardos e crocodilos, entre outros animais.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am