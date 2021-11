A mãe da cantora Marília Mendonça, Ruth Dias, compartilhou nas redes sociais uma foto com a filha em tom de despedida. A publicação foi feita na madrugada desta segunda-feira, dia 8, três dias após a cantora sofrer um acidente de avião no interior de Minas Gerais, quando estava indo para um show.

Deus me deu, Deus tomou, escreveu Ruth na legenda do post.

Além da artista, o tio, que era seu assessor, o produtor dela, piloto e copiloto também perderam a vida na tragédia.

Por sua vez, o ex-namorado de Marília, Murilo Huff, e pai de seu filho Léo, falou sobre a morte da sertaneja, em entrevista para o programa Fantástico, da TV Globo, no último domingo, dia 7.

– O Léo está bem, graças a Deus. Agora ele está com a mãe dela. Graças a Deus ele é muito pequenininho para entender. Vai chegar o momento que ele vai sentir falta dela, mas pelo menos essa dor que a gente está sentindo, acho que ele não vai sentir. Ele vai sentir saudade, explicou.

E, ao ser questionado sobre o término do relacionamento dos dois, Murilo revelou:

– Foi logo depois que a gente voltou de viagem. E, assim, foi por uma coisa tão idiota, foi por um motivo tão besta…

– Hoje, analisando tudo que aconteceu, se a gente estivesse junto, eu ia estar lá também, dentro do avião. Porque eu não tinha show nesse fim de semana e ela estava voltando os shows, na melhor fase da vida dela, superfeliz com os projetos. Com certeza eu estaria acompanhando ela, com certeza absoluta.

Maraisa, da dupla com Maiara, publicou uma foto, no último domingo, dia 7, ao lado da sua irmã gêmea e do filho de Marília, Léo, e afirmou que a criança continuará tendo tudo de melhor.

– E nossos sonhos ainda continuarão… Nunca será igual, porque a sua ausência me mata a cada segundo da minha vida! Mas esse nosso diamante continuará tendo tudo de melhor dessa vida! Nosso presentinho! A cara da mamãe! Nosso leão Léo. Obrigada, obrigada, obrigada!!!.

