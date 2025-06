Morre aos 91 anos, Francisco Cuoco, ícone da TV brasileira

A causa de sua morte não foi informada, mas ele tratava um ferimento que infeccionou

São Paulo- Morreu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos, o ator Francisco Cuoco. O ator estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e sofria complicações de saúde devido à idade. A causa de sua morte não foi informada, mas ele tratava um ferimento que infeccionou.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento do corpo do ator.

Nascido em São Paulo, na capital, Francisco Cuoco decidiu aos 20 anos trocar o curso de direito pelo de arte dramática e construiu uma carreira de sucesso na TV, no cinema e no teatro.

Na televisão, ele esteve em tramas aclamadas como Selva de Pedra, de 1972; Pecado Capital, de 1975; e O Astro, de 1977.

Do teatro para a TV ao vivo

O ator integrou o Teatro Brasileiro de Comédia no começo da carreira e também participou do Teatro dos Sete, com grandes nomes como Fernanda Montenegro, Gianni Ratto, Ítalo Rossi, Fernando Torres, Sérgio Britto, Luciana Petruccelli e Alfredo Souto de Almeida.

Ao começar na TV, ele também esteve no Grande Teatro Tupi, onde eram encenadas peças completas ao vivo.

A primeira novela de Francisco Cuoco foi Marcados Pelo Amor, em 1964. A trama de Walther Negrão e Roberto Freire passava na antiga TV Record. Já na Excelsior, ele emplacou outro sucesso, a novela Redenção, de Raimundo Lopes.

Papéis de destaque

Francisco estreou na Globo em 1970, na novela Assim na Terra Como no Céu, de Dias Gomes. Na emissora, ele emplacou personagens que marcaram época, como Cristiano Vilhena, de Selva de Pedra, em 1972, e o taxista Carlão, em Pecado Capital, de 1975, trama escrita por Janete Clair.

Cuoco esteve também no remake de Pecado Capital, lançado em 1998, no qual viveu outro personagem, Salviano, que na versão original era interpretado por Lima Duarte.

Outro personagem que marcou a carreira de Francisco Cuoco foi Herculano Quintanilha, de O Astro, em 1977. Assim como aconteceu com Pecado Capital, Cuoco também participou de uma versão mais recente de O Astro, em 2011, onde viveu Ferragus, um ilusionista, que ensina seus truques para a nova versão de Herculano, interpretado desta vez por Rodrigo Lombardi.

Cuoco também foi protagonista de O Outro, de Aguinaldo Silva, lançada em 1983, onde viveu dois sósias, um homem milionário e um de origem humilde. Em 1989, ele interpretou Severo Branco em O Salvador da Pátria, mais um personagem que foi destaque em sua trajetória.

Das novelas mais recentes, ele fez sucesso como o Olavo, de Passione, em 2010, o Vicente, de Boogie Oogie, em 2014 e fez participações em Segundo Sol e Pega Pega, de 2018.

O último trabalho de Francisco Cuoco na TV foi uma participação como ele mesmo em Salve-se Quem Puder, de 2020.

Cinemas

A carreira de Francisco Cuoco ainda teve destaque nos cinemas, como Traição, de José Henrique Fonseca e Arthur Fontes; Gêmeas, de Andrucha Waddington; e Um Anjo Trapalhão, de Alexande Boury e Marcelo Travesso.

Ele também esteve em Cafundó, de Clóvis Bueno e Paulo Betti, e A Partilha, de Daniel Filho. O último projeto de Francisco nos cinemas foi Real Beleza, de Jorge Furtado.

Vida digital

Em 2021, Francisco Cuoco começou um novo capítulo de sua vida, criando um canal no YouTube e uma página no TikTok, onde tem mais de 150 mil seguidores. Mas os canais não recebia atualizações recentemente.

Nas redes sociais, Cuoco compartilhava poesias, curiosidades e reflexões sobre os mais variados assuntos. “Não adianta ficar lamentando a perda da juventude nem a mortalidade. O que importa é continuar trabalhando e criando”, diz a descrição de sua página no Instagram, onde tem mais de 115 mil seguidores.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am