Fábio Porchat comemora vitória do Boi Garantido e alfineta Boi Caprichoso

Parintins- Fábio Porchat usou as redes sociais nesta segunda-feira (30), para comemorar a vitória do Boi Garantido no Festival Folclórico de Parintins 2025.

No Instagram, o apresentador postou um vídeo comemorando a vitória do Boi. No registro, Porchat incluiu uma entrevista afirmando que este ano participou do Festival para quebrar uma “maldição”, já que a última vitória do Boi Garantido havia sido em 2019, vez em que o apresentador também esteve presente no evento.

Na legenda da publicação, Porchat declarou que “voltou para botar ordem na casa!”.

No x (Antigo twitter), o apresentador também alfinetou o Boi Caprichoso: “Se pegar o guindaste e dobrar bem dobradinho, dá pra colocar em muito lugar. EU NASCI PRA SER VERMELHO!”, escreveu o apresentador.

Da Redação Portal d24am