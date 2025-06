Padre Fábio de Melo é denunciado ao Vaticano após polêmica em cafeteria

Na ocasião, a polêmica terminou com a demissão de um funcionário do local e críticas ao padre

Vaticano – O padre Fábio de Melo foi denunciado à Congregação para a Doutrina da Fé, no Vaticano, após uma polêmica em uma cafeteria da rede Havanna, em Joinville (SC), que terminou com a demissão de um funcionário do local. As informações são do colunista Ricardo Feltrin.

Segundo o colunista, a denúncia foi feita por um bispo de Santa Catarina, que considerou a postura do religioso “fora das doutrinas da Igreja Católica”. A queixa oficial à Santa Sé não prevê punições severas.

A polêmica dentro da cafeteria aconteceu em maio deste ano e viralizou nas redes sociais. Nas imagens, um homem, que não seria o padre Fábio de Melo, questionou um atendente do local sobre o doce de leite usado no estabelecimento. O padre Fábio de Melo também aparece no vídeo.

A polêmica acabou gerando críticas ao então gerente da loja, Jair José Aguiar da Rosa, que foi posteriormente demitido.

“Eu queria que ele explicasse por que fez isso comigo. Porque, como é visto nas câmeras de segurança, em momento algum eu falo com ele. Na verdade, quem questiona sobre esse doce de leite nem é o padre, é um cara bombadinho, bem fortinho, de regatinha vermelha. Ninguém chamou o padre. Não falei com ele nem ele falou comigo”, relatou Jair José em entrevista ao programa Tá na Hora, do SBT, em 29 de maio.

O ex-gerente ingressou com uma ação cível contra o padre Fábio de Melo e também está em andamento uma ação trabalhista contra a empresa. Segundo o ex-funcionário, a repercussão afetou diretamente sua saúde mental.

O padre Fábio de Melo chegou a divulgar uma nota sobre a situação:

“Nunca, em tempo algum, levantei minha voz ou minha ação com intuito de ferir ou prejudicar quem quer que fosse. Não carrego em mim a intenção da maldade, tampouco alimento o desejo de vingança ou revide. Vivemos tempos difíceis, em que a verdade, muitas vezes, é soterrada pelo barulho dos julgamentos precipitados, pela crueldade das redes sociais, pelos tribunais da internet, onde raramente se permite defesa”, disse.

“Se, em algum momento, minha postura, minha fala ou minha presença causaram dor a alguém, quero aqui reafirmar, com humildade: estendo a mão não para julgar, mas para acolher; não para me eximir, mas para dialogar. Porque assim me ensinou Cristo. O amor é sempre a se oferecer e perdoar. Sigo comprometido com minha missão e em paz com a consciência tranquila de quem vive para servir”, completou.

