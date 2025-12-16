Lulu Santos abre o jogo sobre pausa na carreira e revela que chegou a perder o uso das mãos

O cantor Lulu Santos emocionou o público ao revelar detalhes da sua mais recente experiência de saúde durante participação no programa Conversa com Bial, exibido na última sexta-feira, dia 12. O artista explicou que optou por um período sabático e por desacelerar a carreira após enfrentar um diagnóstico sério de vasculite púrpura, uma doença autoimune que afeta os vasos sanguíneos e pode provocar inflamação e manchas na pele.

– Foi um susto de saúde que eu tive no meio do ano passado. Do nada eu apareci com uma vasculite, começou ele.

Lulu contou que foi internado duas vezes em pouco tempo e chegou inicialmente a ser diagnosticado erroneamente com dengue.

– Na primeira, fui diagnosticado com dengue, ainda que eu apresentasse os sinais aparentes da púrpura, que são manchas vermelhas pelo corpo inteiro, quase como escaras.

Só depois de exames mais detalhados foi descoberta a condição autoimune, que além de manchas pelo corpo, trouxe sintomas que comprometeram a mobilidade.

– E teve também uma coisa reumática que eu perdi o uso das mãos, não conseguia colocar as meias, relatou.

A doença também impactou diretamente sua agenda, e Lulu precisou cancelar diversos shows. Ele chegou a ficar afastado por cerca de 20 dias entre internações e recuperação, e mesmo após alta enfrentou limitações físicas.

– Fiquei dez dias fora do ar e voltei (a ser internado) por dez dias de novo. Dessa vez diagnosticado com essa doença e precisei cancelar mais compromissos.

Em um dos retornos aos palcos, o cantor afirmou que ainda estava sob forte medicação, sentindo os efeitos dos tratamentos.

– Quando voltei, por exemplo, fiz o Rock in Rio, eu estava entupido de corticoide, inchado, relembrou.

Lulu ainda refletiu sobre a experiência e ressaltou como a condição o fez repensar a vida e valorizar momentos simples:

– A vida é muito precariozinha. Uma hora você está bom, na outra não consegue botar suas meias.

