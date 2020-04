Live solidária de Sandy e Junior reúne fãs eufóricos

Como ações voltadas ao entretenimento das pessoas que se encontram em isolamento social, por conta da pandemia do novo coronavírus, vários artistas realizam lives solidárias, objetivando também a arrecadação de alimentos e recursos financeiros para instituições. Nesta terça (21), foi a vez de Sandy e Júnior levarem os fãs ao delírio.

Em uma das apresentações mais esperadas pelo público, com um repertório conhecidíssimo dos eternos adoradores da dupla, os cantores Sandy e Júnior levaram um pouco de alegria e nostalgia aos corações de seus seguidores, em live, ao vivo, no canal da dupla no Youtube, nesta terça-feira (21), a partir das 20h.

Muito simpáticos e bastante à vontade, os cantores interagiram com o público, lendo mensagens, atendendo a pedidos e lembrando o objetivo do show: doações de alimentos e recursos para serem destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade.

De início, avisaram que não seria uma super produção, até porque estão em isolamento para enfrentamento da pandemia, conforme orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e do Ministério da Saúde.

Emocionada, Sandy declarou não imaginar que teria outra oportunidade de cantar junto com o irmão, com quem fez a turnê no ano passado. E enfatizou o objetivo da iniciativa que conta com a participação do público para realizar doações.

“Eu queria agradecer a participação de vocês em um momento tão peculiar, tão diferente, e também muito especial. A gente poder levar um pouquinho de alegria e de música para vocês nesses tempos tão esquisitos nos deixa feliz”, disse Sandy.

Os irmãos cantaram vários sucessos, como “Imortal”, “Inesquecível”, “Não dá para não pensar”, “Olha o que o amor me faz”, “A Lenda”, “Era uma vez”, “Vamos Pular”. Com a participação especial de Xororó, interpretaram “Evidências”, para a alegria dos corações apaixonados.

Nos 20 primeiros minutos, a transmissão já contabilizava a participação de 1,7 milhão de internautas. Em menos de duas horas de show, 2,6 milhões de pessoas estavam acompanhando simultaneamente a live da dupla e já tinha 14 milhões de acesso.

Com duas horas de show, os cantores atingiram a meta de arrecadação e finalizaram agradecendo as mais de 1000 toneladas alcançadas. E Fizeram um pedido: “Vamos nos cuidar. Em casa”.

Durante o show, várias mensagens foram enviadas à dupla.

Vejam algumas:

