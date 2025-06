Amazonas registra crescimento de quase 13% no número de turistas no 1° quadrimestre de 2025

No estado, turistas estrangeiros tiveram como principais destinos Manaus, Presidente Figueiredo, Novo Airão e Tabatinga.

Amazonas recebeu 132.559 turistas entre janeiro e abril de 2025, de acordo com a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur). O número representa um crescimento de 12,92% em relação ao mesmo período de 2024, quando o número de visitantes foi de 117.396.

Segundo dados do Departamento de Estatística da Amazonastur, do total de visitantes, 96.277 foram turistas nacionais, aumento de 9,93% em comparação aos 87.582 registrados no ano anterior. A movimentação de turistas internacionais também apresentou alta, passando de 26.329 em 2024 para 32.082 neste ano, sendo uma variação de 2,85%.

Além disso, 4.200 visitantes não especificaram sua origem, ante 3.485 no mesmo período do ano anterior, um crescimento de 20,52%.

Os principais estados emissores no Brasil foram São Paulo, Pará e Rio de Janeiro. Entre os visitantes estrangeiros, se destacam os provenientes dos Estados Unidos, Colômbia e França.

Entre os destinos mais visitados por brasileiros estão Manaus, Presidente Figueiredo, Iranduba e Novo Airão. Já os turistas estrangeiros tiveram como principais destinos Manaus, Presidente Figueiredo, Novo Airão e Tabatinga.

Atividades mais procuradas

A pesquisa também apontou as atividades mais procuradas pelos visitantes. Entre os turistas nacionais, se destacam a gastronomia regional, passeios pelos rios, compras de artesanato e visitas à floresta. Já entre os internacionais, há maior interesse por passeios fluviais, culinária local, trilhas e atividades de aventura na selva.

A intenção de retorno ao estado foi registrada em 92,16% dos turistas brasileiros e 73,68% dos estrangeiros. O índice médio de satisfação com a visita foi de 74,72% no público nacional e 74,83% entre os visitantes internacionais. A gastronomia local obteve alto índice de aprovação registrando 96,49% entre brasileiros e 96,30% entre estrangeiros.

Por g1 AM