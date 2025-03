Temporada de Cruzeiros: Azamara Journey visita pela primeira vez o AM

Cruzeiro trouxe mais de mil turistas a bordo, em sua maioria cidadãos norte-americanos

Manaus – Mais de mil cruzeiristas desembarcaram no Amazonas, trazidos a bordo do navio Azamara Journey, que pela primeira vez visita o Amazonas, na manhã desta sexta-feira (14), no Porto de Manaus. O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), realizou o receptivo dos visitantes com apresentação de dança no ritmo de boi-bumbá, atendimento bilíngue no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no Porto de Manaus, e a aplicação de pesquisas de satisfação e perfil de turistas.

A vice-presidente da Amazonastur, Laena Porto, ressaltou que a Amazonastur atua para promover e fortalecer o turismo amazonense, o que representa aumento na economia local.

“Nós temos uma expectativa de que, até o final da temporada, a capital receba aproximadamente 20 mil turistas. Isso é de extrema importância, é uma injeção na nossa economia de mais de 3 milhões de reais. O Governo do Amazonas tem trabalhado arduamente através da Amazonastur. O nosso objetivo é fortalecer e fazer com que o nosso turismo e o nosso estado seja cada vez mais reconhecido, tanto nacionalmente quanto internacionalmente”, disse a gestora.

Ainda na programação do receptivo desta sexta-feira, a vice-presidente Laena Porto, realizou a tradicional entrega de placa de boas-vindas ao comandante do navio. Vindo da Argentina, o Azamara Journey é o décimo navio da atual temporada, trazendo 1.026 turistas em sua maioria cidadãos norte-americanos, sendo 628 passageiros e 398 tripulantes. Entre eles, a turista canadense, Corinne Manien, que está em sua primeira viagem ao Amazonas.

“Bem, acabamos de chegar a Manaus. Eu acho que é fascinante. Estou ansiosa para ouvir, ler, ver o que este país representa. Estou animada para isso. A viagem até agora tem sido maravilhosa neste navio. Fomos tratados tão bem. A comida tem sido muito boa. Estou ansiosa para ver a vida na região”, contou.

O casal Jack e Tereza Fudge também veio a bordo do Azamara Journey. Eles são do estado norte-americano do Colorado e já passaram pelo Rio de Janeiro, mas não esconderam a empolgação em conhecer a região amazônica.

“Esperamos ver o que Manaus tem a oferecer. Estamos ansiosos para ir ao Teatro Amazonas hoje à noite”, disse Jack. “Sim estou animada para conhecer a cultura e as pessoas da Amazônia”, completou Teresa.

Além do Azamara Joruney, o Amazonas recebe no sábado (15), o navio Silver Ray com 1.183 turistas. Com estes dois cruzeiros, são 16.301 turistas de todas as partes do mundo que já visitaram o estado, na temporada que iniciou em outubro de 2024 e se encerra em abril deste ano.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am