Vídeo: Cantor Alexandre Pires manda recado para o Amazonas

A “Live do Nêgo Veio” aconteceu no sábado (18) e foi acompanhada por 600 mil pessoas

Com o intuito de levar entretenimento às pessoas que estão em isolamento domiciliar por conta da pandemia, e, ao mesmo tempo, arrecadar doações de alimentos e recursos financeiros para instituições sociais, vários artistas estão fazendo lives solidárias e patrocinadas. No sábado, 18/04, foi a vez de Alexandre Pires, que aproveitou o momento para mandar um recado ao Amazonas.

As lives solidárias têm ocorrido neste período em que as pessoas estão cumprindo o isolamento social como medida de enfrentamento à Covid-19. Além de levar música e diversão ao público, é o momento de arrecadação e de deixar uma mensagem de otimismo.

Durante a “Live do Nêgo Veio”, além de cantar os sucessos e interagir com o público, Alexandre Pires mandou um recado para o Amazonas que vive hoje uma situação caótica na área da saúde.

“Alô, meu povo do Amazonas, beijo no coração de vocês. Sabemos que a situação aí não é fácil, não é verdade? E está nas mãos de Deus. Descansa nele, descansa em Jesus. Quero fazer uma homenagem para vocês, povo do Amazonas. Só se for agora!”, disse o cantor.

A homenagem ao Amazonas veio com a interpretação da música “Vermelho”, uma composição de Chico da Silva, artista parintinense.

Enquanto entoava, Alexandre Pires fez demonstração de coreografia da toada e deu um alô a Parintins também. Finalizou agradecendo: Obrigado, povo manauara! Obrigado!

Veja o vídeo:

Alguns artistas e jogadores acompanharam a live do cantor e interagiram com ele. Neymar, Zico, cantor Daniel foram algumas dessas personalidades.

A live foi acompanhada por mais de 600 mil pessoas, e a transmissão durou em torno de cinco horas. Mais de 300 toneladas de alimentos foram arrecadadas, segundo o cantor.

