Setor de turismo mantém alta e registra crescimento de 5,4% no primeiro trimestre

Brasília – O índice de atividades turísticas no Brasil registrou um crescimento de 5,4% no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado foi impulsionado, principalmente, pelo aumento no faturamento de setores como alimentação e hospedagem. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com março do ano passado, o índice de volume das atividades turísticas apresentou uma expansão de 5,8% em 2025, marcando o décimo resultado positivo consecutivo. “O turismo brasileiro vive um momento espetacular. Esses números comprovam que nossas políticas de incentivo, qualificação e promoção estão no caminho certo. Seguiremos trabalhando para fortalecer ainda mais o setor, que é essencial para a economia e a geração de empregos”, afirmou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Em nível regional, foi registrado avanço nos serviços voltados ao turismo nas 14 unidades da federação onde o indicador é medido. Os maiores destaques foram para Rio de Janeiro (17,0%), Ceará (14,7%), Bahia (14,4%), Santa Catarina (10,9%) e São Paulo (3,6%).

Balanço trimestre

Os bons resultados dos serviços turísticos se somam a outros indicadores positivos do setor nos três primeiros meses do ano. Entre janeiro e março, mais de 23,7 milhões de passageiros circularam em voos domésticos nos aeroportos do país.

O mercado de trabalho também acompanha esse bom momento. Nos três primeiros meses foram abertas 62.481 vagas com carteira assinada em atividades ligadas ao turismo. As atividades de alojamento e alimentação lideraram o desempenho, com a criação de 27.333 novas oportunidades de trabalho com carteira assinada. Em seguida, o transporte rodoviário de passageiros gerou 14.590 postos, enquanto o setor de arte e cultura empregou 9.493 pessoas no período.

