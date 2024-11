Lewis Hamilton se emociona ao fazer homenagem para Ayrton Senna em GP da Fórmula 1

Emocionante! Lewis Hamilton fez todos os brasileiros se sentirem nostálgicos ao dirigir icônico carro de Ayrton Senna durante GP da Fórmula 1 em Interlagos, São Paulo, neste domingo, dia 03.

Em seu Instagram, o piloto fez uma linda homenagem e comentou sobre esse momento único de sua vida:

Isso significa tanto pra mim. O meu fim de semana não tem sido dos melhores, mas o Brasil sempre será o lugar onde meus sonhos se realizam. Eu sou muito grato por esse país, pelo seu povo e seu amor. Eu ganhei o meu primeiro campeonato aqui, eu tive minha melhor corrida aqui; e agora poder estar aqui, sendo cidadão honorário, guiando o carro do meu herói, é quase demais para compreender. Parece um sonho. É uma honra enorme e um momento que será para sempre um marco na minha vida. Obrigado Senna, Obrigado Brasil.

No último sábado, Hamilton também marcou presença em um evento e disse como estava ansioso para dirigir o carro do ídolo. Giovanna Ewbank registrou o momento com o atleta quase brasileiro:

Noite com amigos, nosso piloto brasileiro Lewis Hamilton.

