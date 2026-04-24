Leonardo surge com olho roxo após queda e vai parar no hospital

Cantor sofreu acidente durante pescaria no Pantanal e passou por exames antes de show

Brasil – O cantor Leonardo assustou fãs nesta sexta-feira (24) ao aparecer com o olho roxo e inchado em vídeos publicados pela esposa, Poliana Rocha, diretamente de um hospital. Apesar do susto, o sertanejo explicou que sofreu uma queda durante uma pescaria no Pantanal.

Segundo Leonardo, o acidente aconteceu à noite, enquanto pescava em uma canoa. Ele contou que escorregou na borda da embarcação e bateu o rosto.

“Vocês acham que vida de pescador é fácil, né? Escorreguei na beira da canoa de noite e bati o olho”, relatou o cantor, em tom bem-humorado.

Mesmo machucado, Leonardo afirmou que seguiria com a agenda de compromissos e shows.

Nos vídeos, Poliana Rocha contou que levou um susto ao ver o marido ferido. O casal também brincou com a situação durante a gravação.

A influenciadora ainda lembrou que o artista havia feito uma blefaroplastia em janeiro, procedimento estético para retirada do excesso de pele das pálpebras.

Segundo Poliana, Leonardo foi ao hospital apenas por precaução e realizou uma tomografia para confirmar que estava tudo bem antes de viajar.

O cantor tranquilizou os fãs e mostrou bom humor mesmo após o acidente.

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Da Redação Portal d24am