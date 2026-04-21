Irmão de Ana Paula Renault comenta decisão da família após morte do pai

René Henrique Cardoso Renault, irmão de Ana Paula Renault, falou sobre a decisão da família de não postergar o velório do pai, Gerardo Renault, que morreu aos 96 anos, neste último domingo (19).

A jornalista, que está confinada no BBB 26 até esta próxima terça (21), em que é uma das finalistas, perdeu o velório do patriarca, que ocorreu na manhã desta segunda (20), em Belo Horizonte, Minas Gerais.

“Isso é uma coisa muito delicada, porque o centro e o objeto da nossa preocupação é o papai”, declarou René, em coletiva durante o velório no salão nobre da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). “É lógico que nos preocupamos com a Ana Paula, mas temos que observar o que está acontecendo com a família toda”, continuou.

René, por sua vez, apoiou a decisão da irmã de continuar no BBB 26. “Eu acho que ela tomou a medida certa; ela está no programa e vai terminar o programa. A Ana Paula é guerreira, lutadora, então acho que as coisas estão correndo como têm que correr”, afirmou.

“As coisas estão correndo da forma natural como tinham que ser. Não há coincidência; se aconteceu dessa forma, é porque assim deveria ser. Ele tinha uma preocupação muito grande com ela, queria vê-la bem”, contou ele.

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