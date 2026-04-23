Leonardo DiCaprio envia quilos de macarrão a atriz após piada

Segundo Nikki, ela quis fugir das piadas comuns sobre a vida amorosa de DiCaprio e decidiu buscar um detalhe pouco conhecido do passado do astro

EUA – Um gesto inusitado de Leonardo DiCaprio chamou atenção após o Golden Globe Awards. O ator enviou três cestas cheias de macarrão para a comediante Nikki Glaser depois de uma piada feita por ela durante a premiação.

A história foi revelada pela própria humorista em entrevista ao apresentador Jimmy Fallon. Segundo Nikki, ela quis fugir das piadas comuns sobre a vida amorosa de DiCaprio e decidiu buscar um detalhe pouco conhecido do passado do astro.

Durante a pesquisa, encontrou uma entrevista de 1991, quando o ator ainda era adolescente, em que ele revelou qual era sua comida favorita. A resposta foi direta: “macarrão, macarrão e mais macarrão”.

O trecho serviu de inspiração para a piada apresentada no palco da cerimônia. Após o evento, DiCaprio respondeu de forma bem-humorada e enviou três cestas repletas de massas para a comediante.

Nikki contou que entendeu o gesto como uma referência divertida ao comentário feito durante a premiação. A quantidade de cestas também chamou atenção e virou assunto entre fãs nas redes sociais.

O episódio repercutiu por mostrar o bom humor do ator diante da brincadeira e acabou se tornando um dos bastidores mais comentados do evento.

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Da Redação Portal d24am