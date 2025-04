Kitnet pega fogo após panela de pressão explodir na Zona Oeste de Manaus

Caso aconteceu na noite desta segunda-feira (31). Não houve registro de vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas.

Uma kitnet em uma vila de apartamentos, na Rua Comendador Vicente Cruz, bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus, pegou fogo após uma panela de pressão explodir, na noite da segunda-feira (31). Não houve registro de vítimas.

Conforme informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros (CBMAM), ao chegar no local, os moradores informaram que uma criança estava preso dentro da kitnet, por esse motivo os militares tiverem que realizar o arrombamento. No entanto, ao entrar no imóvel, a equipe constatou que não tinha nenhuma pessoa dentro da residência.

“Foi nos passados que tinha um apartamento pegando fogo com uma criança dentro. Nós chegamos aqui, fizemos arrombamento e começamos a fazer a exploração do cômodo e verificamos que não tinha nenhuma criança dentro do apartamento após isso começamos a fazer o combate incêndio foi verificado uma panela de pressão no local que explodiu que o vizinho esqueceu acesa e saiu”, explicou o Tenente Gomes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado para o local, no entanto ninguém precisou de assistência. Ainda segundo os bombeiros, o incêndio foi controlado com 1.200 litro de água. Quatro viaturas foram empenhadas na ocorrência.

Por Lucas Macedo, g1 AM