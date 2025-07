Justiça Itinerante oferece atendimentos na Vila Olímpica de Manaus

Entre os atendimentos estão: divórcio consensual, guarda de filhos, pensão alimentícia, entre outros serviços

Manaus – A Vila Olímpica de Manaus recebe os atendimentos da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). A unidade móvel está instalada na área interna do complexo esportivo e permanecerá no local até o dia 1° de agosto, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Entre os atendimentos estão: divórcio consensual, guarda de filhos, pensão alimentícia, dissolução de união estável e ações de cobrança de até 20 salários mínimos.

“A Vila Olímpica tem cumprido um papel cada vez mais amplo, recebendo ações que impactam diretamente a vida das pessoas. Essa parceria com o TJAM reforça o compromisso do Governo do Amazonas em utilizar nossos equipamentos esportivos como pontos de apoio para iniciativas de cidadania”, destacou o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Diego Américo.

A ação integra o calendário do segundo semestre do programa e contempla moradores da zona centro-oeste com serviços gratuitos, nas áreas de Direito de Família e Cível.

Para ter acesso aos serviços, os interessados devem apresentar documentos como RG, CPF e comprovante de residência. Em casos específicos, como divórcio ou pensão, é necessário apresentar certidões e comprovantes conforme a natureza da solicitação. O atendimento segue até o dia 1º de agosto e marca o início da programação da Justiça Itinerante na capital, neste segundo semestre.

A Vila Olímpica de Manaus é uma das principais praças esportivas do Estado. Sua estrutura conta com pista de atletismo certificada para competições oficiais, piscina olímpica oriunda dos Jogos Rio 2016, arquibancada para 1.500 espectadores, centro de ginástica, ginásio de tênis de mesa, tatame e kartódromo.

