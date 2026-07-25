Jon Bon Jovi preocupa fãs ao deixar palco antes da hora em NY

Cantor encerrou abruptamente seu show no Madison Square Garden após uma hora e meia de apresentação

EUA – O cantor Jon Bon Jovi, 64, preocupou os fãs na noite de quinta-feira (23) ao encerrar abruptamente seu show em Nova York, nos Estados Unidos, alegando estar “machucado”. O astro interrompeu sua penúltima apresentação no Madison Square Garden após uma hora e meia, dizendo à plateia: “Desculpem. Estou machucado e vocês não estão recebendo o meu melhor.”

Mais tarde, Jon se dirigiu ao público: “Não joguem seus ingressos fora, vou encontrar uma solução, ok? Guardem eles, vamos resolver como remarcar. Mas vou ter que dar uma pausa por hoje. Estou bem. Nos vemos em breve, boa noite.”

Apesar da decepção, o público aplaudiu enquanto o músico deixava o palco, abraçando os colegas de banda e fazendo o sinal de legal com o polegar.

Em comunicado, um representante explicou que o intérprete de “Livin’ On A Prayer” estava enfrentando uma sinusite. “Jon Bon Jovi falou no palco e disse aos fãs que estava lidando com uma inflamação dos seios paranasais, o que levou ao término antecipado do show. Como parte da residência no Madison Square Garden, Jon declarou diversas vezes que tem sido uma alegria voltar aos shows ao vivo com a banda. Mais informações serão divulgadas em breve”, afirmou o porta-voz.

A residência marcou o retorno do cantor aos palcos após uma cirurgia importante nas cordas vocais em 2022. Após a operação, o roqueiro admitiu ter temido não conseguir mais se apresentar ao vivo. Entretanto, o astro passou por tratamentos vocais nos anos seguintes e disse à People recentemente que se sente “plenamente recuperado”.

O grupo tem nova apresentação programada no Madison Square Garden para domingo (26), antes de retomar a agenda em 28 de agosto, em Edimburgo, na Escócia.

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Do R7 D24AM