Diddy vai para confinamento solitário após briga na prisão

Rapper foi transferido para confinamento solitário após se envolver em uma briga com outro detento na penitenciária de Fort Dix

EUA – O rapper Sean “Diddy” Combs foi colocado em confinamento solitário após se envolver em uma briga com outro detento na prisão federal de Fort Dix, em Nova Jersey. A informação foi divulgada pelo TMZ nesta sexta-feira (24).

Segundo o site, a confusão começou depois que outro preso fez comentários ofensivos contra Ditty. Os dois trocaram empurrões e socos antes de serem contidos por agentes penitenciários. Ainda não há confirmação se o artista permanece no isolamento ou se sofrerá novas sanções disciplinares.

A direção da penitenciária e o Departamento Federal de Prisões não comentaram o caso, alegando regras de privacidade sobre informações de detentos.

Relembre o caso envolvendo o Rapper

Sean Combs, de 56 anos, conhecido como “Diddy” cumpre pena de 50 meses de prisão após ser condenado, em 2025, por transporte para fins de prostituição. Ele foi absolvido das acusações de tráfico sexual e associação criminosa, mas recorre da condenação. A previsão atual é que seja libertado em fevereiro de 2028.

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Por D24