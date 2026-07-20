Drake perde R$ 7,5 milhões após apostar na Argentina campeã da Copa

Com a vitória da Espanha, internautas nas redes sociais voltaram a comentar a chamada “maldição do Drake”

EUA – A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, no domingo (19), deu um prejuízo grande para Drake que tinha apostado US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,6 milhões) na vitória da equipe de Lionel Messi, mas viu a vitória espanhola por 1 a 0.

O rapper canadense foi quem divulgou no Instagram a aposta que tinha feito dois dias antes da final. Na aposta, caso a Argentina ganhasse, Drake receberia um retorno de US$ 5,175 milhões (aproximadamente R$ 26,4 milhões).

Inclusive, a aposta tinha sido feita em uma plataforma que Drake é parceiro comercial e embaixador.

Com a vitória da Espanha, internautas voltaram a comentar a chamada “maldição do Drake”. Porque alguns atletas e equipes que recebem o apoio público do cator acabam perdendo, segundo as teorias dos seguidores na internet.

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Por D24 Portal d24am