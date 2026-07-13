Assessoria de Vini Jr. nega ameaça a influenciador após vídeo com acusações

O influenciador Rafael Murmura afirmou ter recebido mensagem do atacante após publicar conteúdo sobre o pênalti contra a Noruega

Rio de Janeiro – A assessoria do atacante Vini Jr. negou que o jogador tenha enviado uma mensagem ameaçando processar o influenciador Rafael Murmura, que afirmou ter recebido o contato após publicar um vídeo com acusações, sem apresentar provas, sobre o pênalti desperdiçado pelo Brasil na derrota para a Noruega, que culminou na eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 2026.

Segundo Murmura, o jogador teria enviado uma mensagem informando que entraria com uma ação judicial. O influenciador divulgou nas redes sociais um print da suposta conversa.

A assessoria de Vini Jr., no entanto, afirmou que a mensagem não foi enviada pelo atacante. De acordo com o jornal Extra, o estafe do jogador disse que ele não é o autor do conteúdo divulgado.

A controvérsia começou após Murmura publicar um vídeo questionando a decisão de Vini Jr. de não cobrar o pênalti marcado para o Brasil durante a partida contra a Noruega. Na gravação, o influenciador sugeriu, sem apresentar evidências, que a escolha estaria relacionada a apostas esportivas. Ele também afirmou, sem provas, que o atacante seria alvo de investigação do Ministério Público.

Após a repercussão, Murmura voltou às redes sociais para dizer que não teme uma eventual ação judicial e informou que pretende encaminhar uma denúncia ao Ministério Público, solicitando a quebra dos sigilos bancário e telefônico do jogador.

Até o momento, não há confirmação da existência de qualquer investigação oficial envolvendo Vini Jr., e as acusações feitas pelo influenciador não foram acompanhadas de provas.

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Por D24 Portal d24am