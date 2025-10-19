João Silva posta fotos com Faustão e se declara à família

Na legenda, o filho de Faustão escreveu: “Se perguntar o que é amor para mim, a resposta são eles!”

Rio de Janeiro- João Silva publicou neste domingo (19) uma série de fotos ao lado de seus familiares. Entre os registros, o apresentador Faustão aparece sorridente ao lado da família. As informações são do site Metrópoles.

Na legenda, o filho de Faustão escreveu: “Se perguntar o que é amor para mim, a resposta são eles!”.

A publicação chamou a atenção dos fãs. “Que lindo! Você tem razão, a família é tudo depois de Deus”, comentou uma seguidora. “Lindos”, elogiou outra. “Sua família é muito linda, João, parabéns”, acrescentou uma terceira.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am