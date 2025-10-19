João Silva posta fotos com Faustão e se declara à família

Por
redação Amazonia na Rede II
-
(Foto: Reprodução/ Instagram) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/plus/famosos/joao-silva-posta-fotos-com-faustao-e-se-declara-a-familia/

Na legenda, o filho de Faustão escreveu: “Se perguntar o que é amor para mim, a resposta são eles!”

Rio de Janeiro- João Silva publicou neste domingo (19) uma série de fotos ao lado de seus familiares. Entre os registros, o apresentador Faustão aparece sorridente ao lado da família. As informações são do site Metrópoles.

Na legenda, o filho de Faustão escreveu: “Se perguntar o que é amor para mim, a resposta são eles!”.

A publicação chamou a atenção dos fãs. “Que lindo! Você tem razão, a família é tudo depois de Deus”, comentou uma seguidora. “Lindos”, elogiou outra. “Sua família é muito linda, João, parabéns”, acrescentou uma terceira.

amazonianarede
Da Redação Portal d24am

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.