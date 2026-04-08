Gordão da XJ é internado às pressas e pode passar por cirurgia

Influenciador apresenta problema na garganta e segue sob observação médica

Brasil – O influenciador Gordão da XJ, de 20 anos, foi internado às pressas após apresentar um quadro grave na garganta, que comprometeu a respiração e a fala. Ele segue hospitalizado e pode precisar passar por uma cirurgia considerada delicada.

Nas redes sociais, o próprio influenciador informou que está sob cuidados médicos há alguns dias e aguarda a definição sobre o tratamento. O nome verdadeiro dele é Sidney Leonel Souza Bezerra.

A internação foi inicialmente divulgada pela noiva, Nicolle Caroline, que relatou que o casal procurou atendimento emergencial ao perceber o agravamento do quadro, com dificuldade para falar.

Durante o acompanhamento médico, o influenciador conseguiu realizar uma tomografia, exame que anteriormente não havia sido possível devido ao peso corporal. Ele já chegou a pesar cerca de 350 quilos.

Gordão da XJ permanece internado e aguarda novos resultados para definir a necessidade de cirurgia.

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Da Redação Portal d24am