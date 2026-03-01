Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente e fala sobre ida ao hospital

Na noite da última sexta-feira, dia 27, Ivete Sangalo realizou um show em São Paulo, sendo esta a primeira apresentação da artista após sofrer um acidente em casa. A cantora subiu ao palco com o olho roxo e falou sobre o ocorrido, explicando que desmaiou e se machucou com a queda.

– Anteontem, eu tive um acidente na minha casa, algo muito improvável, porque uma mulher que acredita em Deus acredita no que Ele fala para a gente na nossa vida, nos nossos momentos mais nossos, né? Quando a gente conversa com Deus, eu converso com Ele o dia inteiro. Ele fala isso para mim: Minha filha, cuide da sua vida. E cuidar da minha vida é cuidar da minha mente, do meu corpo, da minha saúde mental, da minha saúde física. Eu sou uma mulher que vim para isso, para honrar essa existência, começou a artista declarando.

Em seguida, deu mais detalhes sobre o que aconteceu:

– Aconteceu que eu tive um desmaio na minha casa, durante o dia, caí e bati a cabeça no chão. Desmaiei mesmo , me machuquei, como vocês podem ver. Fiz questão de vir assim para vocês entenderem. Não dá para ser de outro jeito também. No momento em que eu estava chegando no hospital, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: Meu Deus, o Senhor evitou algo pior. Porque é isso que Ele faz em nossas vidas.

Ivete encerrou o relato com uma reflexão:

– Naqueles momentos mais difíceis das nossas vidas, a gente busca a fé. Mas eu acredito em Deus também nos momentos de maior alegria. Porque é ali que Ele mora, no momento da alegria ele mora ali. Porque, na dificuldade, Ele nos ensina, e Ele vive com a gente na hora da alegria, da glória. Então, hoje é o dia de alegria. Eu falei: Meu Deus, o Senhor está comigo. Eu jamais vou deixar de participar de algo tão especial, falar de fé, falar de Deus, falar da gente, cantar com essas pessoas tão especiais. E eu falei: Eu vou. Eu vou, e o Senhor vai cuidar de mim, e vai dar tudo certo. E aqui estou, graças a Ele, e continuarei aqui com vocês.

Lidando com a situação com bom humor, a cantora ainda fez uma publicação nas redes sociais na qual mostra uma comparação de expectativa versus realidade antes do show. Na primeira foto, ela aparece com o cabelo cobrindo metade do rosto, enquanto na segunda o hematoma está visível.

Na legenda, escreveu:

Só bora.

Vale lembrar que Ivete já havia explicado que desmaiou após um quadro de desidratação provocado por uma forte diarreia, consequência de uma virose no pós-Carnaval.

amazonianarede

Estrelando Da Redação