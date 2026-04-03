Filho do humorista Chico Anysio morre

O ator Bruno Mazzeo publicou nas redes sociais uma homenagem emotiva ao irmão, Duda Anysio, que faleceu na quarta-feira (1º). No texto publicado nos stories do Instagram, Bruno fez referência ao pai de ambos, o humorista Chico Anysio, e escreveu: “Meu irmão Dudinha descansou. Vai jogar botão com papai em outro plano”. A mensagem sensibilizou fãs e amigos, que prestaram solidariedade ao artista.

Duda Anysio foi legalmente adotado por Chico Anysio durante o casamento do humorista com Rose Rondelli, segunda esposa dele. Nascido de um relacionamento anterior de Rose, Duda conquistou o carinho do pai, que o acolheu como filho de sangue. Com Rose Rondelli, Chico também teve Nizo Neto e Rico Rondelli, formando um laço afetivo sólido entre irmãos sob a tutela do célebre comediante.

No início da vida familiar, Chico Anysio se casou com Nancy Wanderley, com quem teve Lug de Paula, conhecido por interpretar Seu Boneco em “Escolinha do Professor Raimundo”. Posteriormente, uniu-se a Alcione Mazzeo, mãe de Bruno Mazzeo, consolidando a ligação artística e familiar que se estendeu a toda a carreira do humorista.

Em uma de suas relações, com Regina Chaves, das Frenéticas, nasceram Cícero Chaves e André Lucas, este último adotado pelo comediante. Cícero faleceu em 2021 aos 38 anos. Já com a economista e ex-ministra da Fazenda Zélia Cardoso de Mello, Chico Anysio teve Rodrigo e Vitória Anysio, atualmente radicados nos Estados Unidos. Sua última união foi com a empresária Malga Di Paula, sem descendentes.

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