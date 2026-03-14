‘O Agente Secreto’ busca fazer história em Hollywood no Oscar 2026

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa igualou o recorde de ‘Cidade de Deus (2004)’ ao conquistar quatro indicações

Los Angeles – A 98ª edição do Oscar acontece neste domingo (15), em Los Angeles, sob uma expectativa sem precedentes para o Brasil. Após a vitória histórica de ‘Ainda Estou Aqui’ em 2025, o país retorna à maior festa do cinema mundial com chances reais de estatueta pelo segundo ano consecutivo.

O grande protagonista da noite é O Agente Secreto. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa igualou o recorde de ‘Cidade de Deus (2004)’ ao conquistar quatro indicações, mas com um diferencial de peso, é apenas a segunda vez na história que um filme brasileiro disputa a categoria principal de Melhor Filme.

O filme ‘O Agente Secreto’ foi indicado ao Oscar em quatro categorias. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa concorre aos prêmios para Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Escalação de Elenco. Outro brasileiro também indicado, mas em uma produção estrangeira, foi Adolpho Veloso. Ele assina a fotografia do filme ‘Sonhos de Trem’.

Embora a concorrência seja acirrada contra gigantes como ‘Pecadores’ (que bateu o recorde histórico com 16 indicações) e ‘Uma Batalha Após a Outra’, a imprensa especializada, incluindo a ‘Variety’ e o ‘The New York Times’, aponta o Brasil como um dos favoritos, especialmente na categoria de Filme Internacional.

A festa acontece no Teatro Dolby e promete ser um espetáculo de música e estrelas. O tapete vermelho começa às 19h30 (Brasília), com a cerimônia oficial iniciando às 20h. O prêmio de Melhor Filme deve ser anunciado após a meia-noite.

Na TV e Streaming, a transmissão acontece na TNT e Max com comentários de Vladimir Brichta, Fabiula Nascimento e Aline Diniz. A TV Globo também transmite com cobertura especial com Maria Beltrão e Dira Paes, iniciando logo após o ‘Fantástico‘. A plataforma Globoplay também transmite para assinantes.

O comediante Conan O’Brien retorna como anfitrião, acompanhado pela voz marcante de Matt Berry como locutor oficial.

Além de concorrer ao prêmio de Ator, Wagner Moura subirá ao palco como um dos apresentadores convidados, ao lado de nomes como Pedro Pascal, Nicole Kidman e Robert Downey Jr. A noite terá números musicais de alto impacto, com destaque para o grupo fictício HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami) interpretando “Golden”, do filme Guerreiras do K-Pop, e Miles Caton e Raphael Saadiq com a canção “I Lied To You”, do favorito Pecadores.

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Com informações da Assessoria Portal d24am