Itamarati decreta emergência e vira 3º município afetado pela cheia no AM

Nível do rio em Itamarati atingiu 21,40 metros, aproximando-se do recorde histórico de 2015

Itamarati – O município de Itamarati (a 983 quilômetros de Manaus) passou a integrar a lista de municípios em emergência no Amazonas devido à cheia dos rios. O município é o terceiro do Amazonas a adotar a medida em 2026, com Eirunepé e Boca do Acre.

O rio em Itamarati atingiu 21,40 metros nesta quinta-feira (19). O nível está a apenas 51 centímetros da maior cota já registrada no município, de 21,91 metros, registrada em 7 de abril de 2015. No mesmo período de 2025, a marcar era de 17,44 metros.

Em Eirunepé, o rio já chegou a 16,57 metros nesta quinta (19). Já em Boca do Acre, o nível marcou 16,39 metros na última segunda-feira (16). Segundo a Defesa Civil do estado, os três municípios registram cotas mais altas que no mesmo período do ano passado.

Atualmente, nove municípios estão em alerta: Lábrea, Canutama, Tapauá, Pauini, Envira, Ipixuna, Guajará, Carauari, Juruá.

Outros 13 estão em atenção: Apuí e Humaitá, no rio Madeira; Tefé, Maraã, Jutaí e Fonte Boa, no Médio Solimões; Amaturá, Tonantins, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Benjamin Constant, Tabatinga e Atalaia do Norte, no Alto Solimões. Já os outros 37 municípios seguem em situação de normalidade.

O monitoramento aponta que as nove calhas de rios do estado estão em processo de enchente. A previsão é de chuvas acima da média nas regiões oeste e centro-sul. A estimativa é de que a cheia atinja 35 municípios, afetando cerca de 173 mil famílias, que significa mais de 690 mil pessoas.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am