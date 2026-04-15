Marciele Albuquerque será homenageada com maior honraria da Assembleia Legislativa do Amazonas

Ex-BBB e cunhã-poranga do Boi Caprichoso vai ser contemplada com a Medalha Ruy Araújo por se destacar na valorização da cultura amazônica e na divulgação das tradições dos povos originários. Projeto foi aprovado nesta terça-feira (14).

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou, nesta terça-feira (14), um projeto que propõe conceder a Medalha Ruy Araújo à ex-BBB 26 e cunhã-poranga do Boi Caprichoso, Marciele Albuquerque. A homenagem reconhece a atuação de Marciele na valorização da cultura amazônica e na divulgação das tradições dos povos originários.

A proposta foi apresentada pela deputada estadual Mayra Dias (PSD) e prevê que a entrega da honraria ocorra no dia 28 de maio, durante sessão especial em homenagem ao Festival Folclórico de Parintins, no plenário da Casa.

A medalha Ruy Araújo é a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Amazonas e serve para reconhecer pessoas ou instituições que prestaram serviços relevantes ao estado.

Segundo o projeto, Marciele se destacou por promover a identidade cultural do Amazonas no Brasil e no exterior.

“Ao longo dos anos, Marciele Albuquerque passou a se destacar também no ativismo socioambiental, participando de importantes debates relacionados ao combate à fome, às mudanças climáticas e ao futuro da Amazônia”, diz trecho da justificativa.

O projeto também enfatiza a participação de Marciele em debates sobre temas socioambientais, como mudanças climáticas e combate à fome, a exemplo da Conferência da Juventude pelo Clima, em Roma, e atividades ligadas à Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

Marciele ganhou projeção no cenário cultural ao representar a cunhã-poranga do Boi Caprichoso no Festival de Parintins, um dos maiores eventos folclóricos do país. No item, ela simboliza a força da mulher indígena e a riqueza cultural da Amazônia.

Ela é de origem indígena do povo Munduruku, natural de Juruti, no Pará, e cresceu em meio à floresta amazônica, com forte ligação às tradições da região.

Este ano, ganhou mais visibilidade ainda ao participar do Big Brother Brasil 26. No programa, Marciele chegou ao top 6, sendo eliminada no último domingo (12).

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Por g1 AM