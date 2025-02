Isabelle se pronuncia após ser apontada como substituta de Paolla Oliveira

A Cunhã-Poranga do Boi Garantido se pronunciou após especulações de que ela seria substituta de Paolla no posto de Rainha na Escola de Samba

Rio de Janeiro- Isabelle Nogueira se pronunciou nesta quarta-feira (19), sobre rumores de que ela estaria sendo cotada para substituir Paolla Oliveira após a atriz anunciar que vai deixar o posto de Rainha na Escola de Samba Grande Rio.

“Estou vivendo o agora que é meu posto de musa e já sou muito feliz por ser Musa da Grande Rio, pois fui extremamente bem recebida pela comunidade e diretoria. Não recebi nenhum convite. Além do mais, a Paolla é a minha rainha e ocupa este posto merecidíssimo, linda, dedicada e amada por todos nós”, afirmou Isabelle.



Segundo o jornal ‘Extra’, Isabelle conquistou a diretoria da Grande Rio, campeã em 2022 do Grupo Especial. Há quem defenda a candidatura de Isabelle por conta da desenvoltura e humildade com os componentes da agremiação desde que chegou ao barracão pela primeira vez. Além disso, a ex-noiva de Matteus Amaral afasta rivalidade com outras musas da escola e sempre mostra-se disponível em relação aos compromissos.

