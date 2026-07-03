Ancelotti afirma que Neymar pode jogar os 90 minutos pelo Brasil na Copa; VEJA

O técnico falou que fica claro o desejo de Neymar para jogar e isso é um sinal positivo

EUA – Neymar está pronto para jogar uma partida inteira com a Seleção brasileira pela Copa do Mundo. A informação foi confirmada pelo técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo. O atacante se recuperou de uma lesão na panturrilha e fez a sua estreia no Mundial no penúltimo jogo, mas no duelo contra o Japão ele ficou no banco.

“Sim. Ele pode jogar 90 minutos. Ele não está conformado, mas está se comportando muito bem. Está treinando muito bem. Neymar é muito respeitoso, amável e querido pelos companheiros. É um caráter importante na equipe porque tem qualidade e é uma pessoa muito humilde. Estou muito contente com ele. E obviamente ele quer jogar, como sempre jogou”, disse o técnico.

Ancelotti falou que fica claro o desejo de Neymar para jogar e isso é um sinal positivo, pois um atleta não deve estar confortável no banco de reservas.

Em outro momento da entrevista, o técnico também foi questionado pela sua reação “séria” após o gol contra o Japão, que definiu a classificação às oitavas de final.

“Eu não posso correr porque rompo o joelho. Eu tenho 67 anos. E, para mim, o jogo nunca acaba. Quando Martinelli marcou o gol, faltavam alguns minutos para o fim. Então eu não posso comemorar. Porque já me passou muitas vezes isso, de um jogo que eu pensava que já tinha acabado terminar mal”, explicou.

O próximo compromisso do Brasil é buscar a classificação para as quartas de final. O jogo será no domingo, às 17h, contra a Noruega, que tem Haaland como principal nome.

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Por D24 Portal d24am