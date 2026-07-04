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Galvão Bueno acredita no fim do tabu do Brasil contra a Noruega na Copa

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Divulgação) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/esportes/futebol/galvao-bueno-acredita-no-fim-do-tabu-do-brasil-contra-a-noruega-na-copa/

Galvão lembrou que o Brasil nunca venceu a Noruega em quatro partidas disputadas, com duas derrotas e dois empates

EUA – O narrador Galvão Bueno demonstrou confiança na classificação da Seleção Brasileira de Futebol para as quartas de final da Copa do Mundo 2026, apesar de reconhecer a dificuldade do confronto contra a Seleção Norueguesa de Futebol, marcado para este domingo (5).

Galvão lembrou que o Brasil nunca venceu a Noruega em quatro partidas disputadas, com duas derrotas e dois empates, e destacou que esteve na narração de todos esses confrontos. Mesmo assim, acredita que chegou a hora de a Seleção quebrar esse tabu.

O narrador também ressaltou a força da equipe norueguesa, liderada por Erling Haaland, mas afirmou que o elenco brasileiro tem qualidade suficiente para conquistar a vitória e avançar na competição.

amazonianarede
Por D24

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