Humorista Marquito segue em estado grave, segundo boletim de hospital

Integrante do Programa do Ratinho sofreu acidente de moto

São Paulo – Neste domingo (1º), Marquito teve seu estado de saúde atualizado pelo Hospital Nipo-Brasileiro. De acordo com o novo boletim médico, o humorista foi extubado, mas o cenário ainda é delicado e ele precisa de cuidados intensivos.

“O Hospital Nipo-Brasileiro informa que o paciente Marco Antônio Gil Ricciardelli encontra-se neste domingo (01) extubado, em ventilação espontânea, com necessidade de fisioterapia respiratória e início de reabilitação motora, de acordo com a tolerância clínica”, iniciou a nota.

O comunicado, divulgado pela assessoria de imprensa do SBT, completou: “O estado geral permanece grave, com necessidade de cuidados intensivos e reavaliações seriadas. Novas atualizações poderão ser divulgadas conforme evolução e critérios assistenciais e institucionais”

Na última quinta-feira (26), Marquito sofreu um mal súbito enquanto conduzia uma motocicleta na região da Vila Gustavo, na Zona Norte de São Paulo. Ao perder a consciência, o comediante colidiu com outra motocicleta.

Depois de cair desacordado na pista, ele recebeu os primeiros socorros no local, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital Nipo-Brasileiro.

Com o impacto da queda que sofreu ao perder o controle da motocicleta, o integrante do Programa do Ratinho teve ferimentos no rosto e fraturou uma costela. Inicialmente, ele ficou em coma induzido.

Já na sexta-feira (27), Marquito passou por um procedimento cirúrgico delicado na coluna.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am