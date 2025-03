Huck fica sem graça após comentário sobre Gracyanne na Globo

Luciano Huck ficou sem graça após fazer um trocadilho sobre Gracyanne Barbosa. Durante o Domingão, a modelo elogiou a canção Dança Kuduro e revelou ter reproduzido a música durante a festa de seu casamento com Belo. O apresentador, então, associou o nome da produção à famosa. “Ficou estranho, né?”, admitiu ele.

Em conversa com Déa Lúcia, o marido de Angélica questionou se a idosa tinha ouvido o comentário feito pela influenciadora fitness. “Temos uma revelação aqui! A senhora ouviu?”, perguntou ele.

“A Gracyanne Barbosa falou que no casamento dela com o Belo teve a marcha nupcial e depois teve Kuduro do Latino. É estranho o que eu falei agora, né? Que no casamento da Gracyanne Barbosa, depois que casou, teve Kuduro. Ficou meio estranho, mas vocês entenderam”, completou Huck.

“Mas é tanta academia que senão fosse c* duro”, brincou Ed Gama. “Você está desvirtuando minha fala, Ed Gama”, repreendeu o apresentador.

Durante a atração, Huck também questionou como Gracyanne está se sentindo após deixar o Big Brother Brasil. A influenciadora avaliou de forma positiva a passagem pelo confinamento.

“Voltei a comer ovos, mesmo estando muito caro [risos]. Disparou de tanto eu falar sobre ovo lá dentro. Lá em comia três. Valeu a pena, foi uma experiência incrível, muito mais tenso do que eu imaginava, eu achava que era mais tranquilo. Mas valeu a pena, eu adorei”, explicou ela.

Reencontro com o ex

No palco do Domingão, Gracyanne encontrou com o ex-marido, o cantor Belo. Os dois afirmaram ter uma boa relação, mesmo após o término. “É impossível não ter uma boa relação, o carinho, a amizade, o amor, mesmo em um outro lugar, vai permanecer sempre”, respondeu a modelo fitness.

“A gente não se encontrou depois que ela saiu do Big Brother, eu estou reencontrando ela aqui. A gente tem uma amizade. Lógico que eu tenho um carinho, um amor, um respeito tão grande por ela, ela faz parte da minha vida, daminha história, nunca vai deixar de fazer”, afirmou Belo.

amazonianarede

Noticias Da TV