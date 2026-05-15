Homens de 20 a 39 anos concentram 85% das mortes em acidentes com motos no AM, diz FVS-RCP

De acordo com o Boletim Epidemiológico de Mortalidade, o o estado registrou 275 mortes de motociclistas em 2025.

Homens representam 85,1% das vítimas fatais em acidentes com motocicletas no Amazonas, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (14) pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). O levantamento aponta ainda que a maior concentração de mortes ocorre entre jovens e adultos de 20 a 39 anos.

De acordo com o Boletim Epidemiológico de Mortalidade, o o estado registrou 275 mortes de motociclistas em 2025. Apesar da redução de 16,4% em comparação com o ano anterior, os acidentes com motos ainda lideram as estatísticas de violência no trânsito e concentram 58,5% do total de mortes nas vias do estado.

O estudo também aponta que a maioria dos óbitos ocorre aos sábados e domingos, período associado a comportamentos de risco e maior exposição ao trânsito.

“Os acidentes continuam causando impactos importantes na saúde pública, especialmente entre jovens e adultos economicamente ativos”, afirma a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

Aumento nas internações e nos custos hospitalares

O boletim também mostra crescimento no número de motociclistas feridos que precisaram de internação hospitalar.

Segundo o levantamento, entre 2021 e 2025, houve aumento de 149% nas hospitalizações de vítimas de acidentes com motos.

Os gastos públicos também cresceram no período. De acordo com a FVS-RCP, os custos hospitalares aumentaram 202% e ultrapassaram R$ 4,3 milhões somente em 2025.

Para o diretor de Vigilância Epidemiológica da fundação, Alexsandro Melo, os dados ajudam no planejamento de ações de fiscalização e prevenção.

Segundo ele, o objetivo é reforçar o uso de equipamentos de proteção e combater comportamentos imprudentes no trânsito.

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Por g1 AM — Manaus