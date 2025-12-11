Gusttavo Lima homenageia fã que venceu o câncer em show no navio

Bruna segurava um cartaz com a mensagem: “Última quimio. Viemos comemorar contigo. Queremos só uma foto”

São Paulo – O cantor sertanejo Gusttavo Lima proporcionou um momento emocionante a bordo de seu projeto em alto-mar, ao receber no palco uma fã que comemorava a vitória contra o câncer. Desde a última quarta-feira (10), o cantor está com seu projeto musical em um navio, realizando shows para seus fãs. Em um dos momentos mais marcantes da apresentação, o cantor chamou ao palco Bruna, uma fã que escolheu o show do ídolo para celebrar o fim de seu tratamento contra o câncer.

Bruna segurava um cartaz com a mensagem: “Última quimio. Viemos comemorar contigo. Queremos só uma foto”, e estava vestida com uma blusa estampada com o rosto do artista. Ao ver a mensagem à distância, o Embaixador não hesitou em chamá-la para o palco para uma homenagem especial, além da foto solicitada.

Em um vídeo postado em suas redes sociais, Gusttavo Lima demonstrou admiração pela força de Bruna e deixou uma mensagem inspiradora sobre resiliência:

“Desistir não é uma opção, desistir, né, Bruna, nunca vai ser alguma maneira que podemos pensar na vida e, às vezes, é até bom a gente olhar pro retrovisor sabendo tudo o que a gente passou, independentemente de para onde a gente for, nunca esquecer de onde a gente veio, de onde a gente saiu.”

O cantor finalizou seu desejo para a fã com muita emoção: “Eu te desejo tudo de melhor nessa vida, muita saúde, muita paz, muito amor, porque é preciso também, e que você se divirta muito.”

Essa atitude de carinho e reconhecimento pelos fãs não é novidade para Gusttavo Lima. Em janeiro do ano passado (2024), durante uma apresentação em Santa Catarina, ele já havia emocionado o público ao chamar uma pessoa cadeirante para curtir o show no palco, de perto.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am