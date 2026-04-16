‘Caneta Azul’: Manoel Gomes assume que fugiu de casa e deixou a ex-noiva sozinha

Dono do hit ‘Caneta Azul’ disse que saiu só com a roupa do corpo da casa onde morava com Diva Gomes

São Paulo – Manoel Gomes finalmente assumiu que fugiu escondido da casa onde morava com a ex-noiva, Diva Gomes, e deixou a moça sem entender nada. O cantor, conhecido pelo hit ‘Caneta Azul’, abriu o jogo sobre as polêmicas envolvendo o nome dele no ano passado. Na época, Diva Gomes contou em entrevista ao “Balanço Geral”, que se sentiu abandonada.

Segundo Diva, o término aconteceu de forma repentina. Ela foi ao mercado e, quando voltou, Manoel tinha dado chá de sumiço. Depois, ele apareceu nos Estados Unidos curtindo um passeio de lancha com outras mulheres.

Agora, em entrevista à Rádio Metropolitana, Manoel assumiu que fugiu mesmo, já estava planejando isso e não queria discutir com a noiva na época. “Saí só com a roupa do corpo. Não deixei conta pra [ela] pagar”, declarou o cantor.

O casal estava junto desde 2023. Diva conta que ficou sabendo do pedido de divórcio após um comunicado feito pelo advogado de Manoel, dias depois de seu desaparecimento.

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Do R7 Portal d24am