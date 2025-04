Greve dos rodoviários termina após reunião de negociações em Manaus

Vale lembrar que a frota de ônibus estava paralisada em 50%, e prejudicou os usuários do transporte público da capital

Manaus – A greve dos rodoviários que impactava o sistema de transporte público da capital terminou na tarde desta quarta-feira (16), após uma reunião entre os sindicatos dos Rodoviários e o das Empresas de Transporte de Passegeiros do Amazonas (Sinetram). Na reunião foram apresentadas as reivindicações dos trabalhadores como reajuste salarial e a permanência dos cobradores nos ônibus.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, confirmou o encerramento da paralisação após a reunião.

“A proposta não contempla tudo o que o sindicato pleiteava, mas é razoável dentro da realidade do sistema”, afirmou o presidente, sem especificar o montante do reajuste concedido e as melhorias da pauta social para a categoria, além da situação das demissões dos cobradores.

Vale lembrar que a frota de ônibus estava paralisada em 50%, e prejudicou os usuários do transporte público da capital.

Com o fim da greve, a expectativa é que o serviço de transporte público seja normalizado ainda nas próximas horas em toda a capital.

amazonianarede

Da Redação com Assessoria Portal d24am