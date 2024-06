Gracyanne Barbosa se abre sobre término com Belo e chora ao falar do ex-marido: – A gente se fala todos os dias

Abriu o jogo! Gracyanne Barbosa foi uma das participantes do programa Sabadou Com Virginia do último sábado, dia 01, e decidiu se abrir sobre o polêmico divórcio com Belo. A musa fitness deu mais detalhes sobre o processo de término após o relacionamento de quase 12 anos, se emocionando e ainda respondendo se há uma chance de volta com o ex.

– São 16 anos [de relacionamento], já seria muito difícil se fossemos só nós dois. A gente começou com esse processo de distanciamento no ano passado, eu acho que muito por conta de trabalho, cada um no seu lado, cuidando da sua vida, e a gente errou muito nesse sentido, começou analisando.

– Hoje, já com mais calma, eu vejo que a gente errou como casal. Eu vi teu marido, ele fez um post semana passada falando sobre a importância do casal conversar e eu falei: Gente, ele está falando exatamente o que a gente viveu, porque em nenhum momento foi falta de amor, a gente se ama, eu tenho certeza que ele me ama, confessou Gracyanne.

Questionada sobre a forma que lidou com a repercussão da separação, a influenciadora afirmou que foi algo difícil.

– A gente tem um público que acompanha, que torce, como é que você não vai falar sobre isso? Ele preferiu manter o silêncio, acho que é opcional, mas eu estou sempre falando alguma coisa e muitas vezes eu dou uma declaração e é colocada de uma forma completamente diferente, as pessoas esquecem que somos seres humanos, que machuca, declarou.

– Dificultou a nossa conversa, entre eu e o Belo, coisa que a gente sempre teve muito bem, não no momento que a gente brigou, porque acho que a gente devia ter sido mais honesto na cobrança, acho que a gente não chegaria a pensar em separação se fossemos mais abertos na conversa, a gente deixou a relação esfriar por conta desse distanciamento. Depois a gente conversou, a gente estava já naquela situação de vamos voltar e aí saiu um monte de coisa que nos obrigou a nos afastar, então nesse sentido eu acho que não estou sabendo lidar com isso, refletiu.

Gracyanne Barbosa confessa ainda conversar com o ex-marido

– Não posso falar por ele, mas como a gente se fala todos os dias, e em nenhum momento a gente brigou, de não se falar, de se bloquear, eu tenho certeza do meu amor pelo Belo, tenho certeza que ele é o amor da minha vida. Independente da gente junto ou separado, sempre vai ser o amor da minha vida, é uma pessoa que eu admiro muito, que mudou a minha vida de todas as formas, que me ensinou a importância do amor, de dar um toque, afirmou.

Ao continuar, ainda chorou relembrando o relacionamento:

– Me ensinou a importância do amor, de dar um toque, de falar bom dia, você tá bem?, você já almoçou?, eu te amo. Não só com ele, mas com as pessoas ao meu redor. Eu não fui uma pessoa criada com abraço de mãe [chora]… Desculpa, gente. Não estou nem chorando pelo relacionamento. […] O Belo veio para isso, me ensinou que você tem que falar eu te amo, você é importante para mim. Hoje em dia eu tenho esse relacionamento com a minha mãe, com o meu pai, graças a ele, disse a musa fitness.

Por fim, desconversou quando Virginia perguntou se há possibilidade de volta:

– Não tenho como falar isso porque é uma relação e são duas pessoas. Não sei o dia de amanhã. É triste, eu não queria estar passando por isso. Mas se Deus permitir, eu espero que a gente possa aprender, finalizou.

