Fortuna de R$ 4 bilhões de Michael Jackson gera disputa entre os filhos

Pagamento de uma quantia extra a Paris Jackson aumentou as divergências entre os herdeiros

EUA – O patrimônio bilionário deixado por Michael Jackson voltou ao centro de uma disputa entre seus filhos. Segundo informações divulgadas pelo site Radar, a autorização para o pagamento de um valor extra de US$ 570 mil (cerca de R$ 3,1 milhões) exclusivamente para Paris Jackson aumentou as divergências entre ela e os irmãos, Prince e Bigi.

De acordo com a publicação, após a liberação do repasse pelos administradores do espólio, Prince e Bigi deixaram de manter contato direto com Paris. Desde então, as decisões relacionadas à herança têm sido tratadas apenas por meio dos advogados que representam cada um dos herdeiros.

Documentos do processo mostram que, até 2022, Prince havia recebido cerca de US$ 3,1 milhões da herança, Paris US$ 3,2 milhões e Bigi US$ 1 milhão.

As divergências entre os irmãos também se estenderam à produção da cinebiografia de Michael Jackson. Enquanto Prince participou do projeto como coprodutor, Paris criticou publicamente o roteiro do filme, afirmando que algumas partes não retratavam fielmente a história do pai.

“Li uma das primeiras versões do roteiro e fiz anotações sobre o que considerava desonesto ou que não parecia correto. Quando minhas observações foram ignoradas, decidi seguir em frente”, declarou a cantora.

A equipe de Paris afirma que a artista busca preservar o legado e o patrimônio deixados por Michael Jackson. Os representantes também criticaram a atuação de John Branca, responsável pela administração do espólio desde 2009, e defenderam que a fortuna do cantor não seja utilizada como garantia na gestão dos bens.

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Por D24