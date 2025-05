Festival da Cunhã encanta Manaus e se consolida como marco cultural no AM

Em uma celebração que uniu tradição, arte e impacto social, o evento atraiu uma constelação de influenciadores, atores, atrizes, apresentadores e cantores de todo o Brasil

Manaus – O Festival da Cunhã transformou a capital amazonense na noite deste sábado (24) em um verdadeiro polo de cultura, música e solidariedade. Em uma celebração que uniu tradição, arte e impacto social, o evento atraiu uma constelação de influenciadores, atores, atrizes, apresentadores e cantores de todo o Brasil, que mergulharam na rica diversidade cultural da Amazônia.

O ponto alto da programação foi o aguardado show da dupla Maiara & Maraisa, que levantou o público na Arena da Amazônia com uma apresentação vibrante e repleta de emoção. Com repertório que misturou sucessos consagrados e homenagens à força feminina amazônida, o show se tornou um momento inesquecível para os milhares de presentes.

Idealizado por Isabelle — que conquistou o carinho do público nacional com sua representatividade e carisma — o festival foi além do entretenimento. A alimentação arrecadada através do ingresso solidário será destina a comunidades ribeirinhas que ficam isoladas devido à cheia dos rios. A ação solidária reforça o compromisso do evento com as raízes locais e a população mais vulnerável da região.

Na rede X, o nome de Isabelle rapidamente se destacou entre os assuntos mais comentados. Internautas exaltaram sua iniciativa e autenticidade, classificando-a como uma “verdadeira influenciadora” não só por seu alcance, mas pelo impacto positivo que promove. Para muitos, o Festival da Cunhã marca o início de uma nova era para eventos na Amazônia: mais inclusivos, conscientes e profundamente conectados com a identidade local.

Com sucesso de público e crítica, o Festival da Cunhã se consolida como uma vitrine potente da cultura amazônica e um exemplo de como o entretenimento pode caminhar lado a lado com o protagonismo regional e ações de transformação social.

