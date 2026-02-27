Fenômeno global, pelúcia adotada pelo macaquinho Punch dispara em vendas

O custo inicial de US$ 19,99 (aproximadamente R$ 103) saltou para até US$ 328 (cerca de R$ 1.693)

Manaus – Após a história do macaquinho Puch, um filhote de macaco-japonês, se tornar uma das mais tocantes no mundo animal, por ser rejeitado pela mãe e pelo grupo, uma pelúcia acabou ganhando o Oscar de papel coadjuvante na história. A fabricante do brinquedo ‘adotado’ por Puch viu o macaquinho de pelúcia virar fenômeno mundial e consequentemente, as vendas dispararem.

Desde que o filhote foi visto circulando pelo recinto dos primatas no Zoológico de Ichikawa, na província de Chiba, Japão, com uma pelúcia de orangotango como melhor amigo, as redes sociais transformaram Punch e o brinquedo em fenômeno global. O impacto foi tão grande que o modelo do macaquinho acabou esgotando em lojas físicas e on-line, esgotando unidades em vários países.

Além disso, após a febre nas vendas, o custo inicial de US$ 19,99 (aproximadamente R$ 103) saltou para até US$ 328 (cerca de R$ 1.693).

A pelúcia se tornou uma fonte de conforto emocional para o macaquinho Punch, despertou a atenção de especialistas em comportamento animal e da equipe responsável por seus cuidados. O objeto funcionou como uma espécie de apoio afetivo, ajudando-o a reduzir a ansiedade e a insegurança durante o período de adaptação ao novo ambiente.

