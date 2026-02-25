Felca se pronuncia após Hytalo Santos ser condenado por exploração sexual

Influenciador usou as redes sociais para falar sobre o assunto

Brasil – O youtuber Felcacomentou publicamente a decisão da Justiça da Paraíba que resultou na condenação de Hytalo Santos e de Israel Vicente por crimes ligados à exploração sexual de adolescentes.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, ele classificou o desfecho como um passo importante no combate a esse tipo de prática e destacou o papel da mobilização popular no caso.

A sentença determinou penas de 11 anos e 4 meses de prisão para Hytalo e de 8 anos e 10 meses para Israel, conhecido como Euro.

De acordo com a decisão, os dois foram responsabilizados por produzir, reproduzir e divulgar conteúdo com conotação sexual envolvendo adolescentes em plataformas como Instagram, TikTok e YouTube.

Felca se manifestou na madrugada desta terça-feira (24) e atribuiu a repercussão do caso ao engajamento do público.

“Hytalo Santos foi enfim condenado a 11 anos de prisão depois de investigação da denúncia de exploração de conteúdo infantil. O crédito é de cada um de vocês que acompanharam e deram atenção ao caso. A conscientização que fizemos importa. Nunca pare de denunciar, expor o que está errado, compartilhar informações e lutar pelo que acredita. Somos fortes e a justiça pode demorar, mas chega”, escreveu.

O episódio ganhou notoriedade após denúncias feitas pelo próprio youtuber. No vídeo “Adultização”, divulgado em seu canal, Felca chamou atenção para a presença de menores em situação de vulnerabilidade em conteúdos que considerou sexualizados nas redes sociais de Hytalo.

Com a repercussão, os perfis do influenciador foram suspensos e as autoridades deram início às investigações.

A condenação foi proferida pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da comarca de Bayeux, na região de João Pessoa, e tornou-se pública no último domingo (22).

