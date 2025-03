‘Feirão do Pescado’ acontece a partir do dia 16 abril em três pontos em Manaus

Uma reunião, nesta sexta-feira, alinhou os últimos ajustes para garantir a organização do evento

Manaus – O Feirão do Pescado – edição Semana Santa 2025 – , promovido pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de abril, em três pontos estratégicos da capital amazonense: Arena Amadeu Teixeira (zona centro-sul), Centro de Convivência Padre Pedro Vignola (zona norte) e Centro Cultural dos Povos da Amazônia (zona sul).

O Feirão está sendo planejado visando oferecer aos consumidores pescados de qualidade a preços acessíveis durante o período da Semana Santa.

Uma reunião foi realizada nesta sexta-feira (28) com a equipe técnica da ADS para estabelecer os últimos detalhes da edição de 2025. O encontro teve como objetivo garantir que toda a estrutura e logística do evento estejam prontas para atender ao público de forma eficiente.

“Nessa reunião da equipe interna, definimos diretrizes para que possamos finalizar, na reunião da próxima segunda-feira, as tratativas finais para que o Feirão do Pescado 2025 seja um sucesso, tanto em vendas quanto em público”, explicou Aprigio Mota, técnico da ADS.

Um dos temas discutidos foi o controle de qualidade do pescado. A ADS atuará na fiscalização do produto para garantir a procedência do peixe que será comercializado, assegurando que os piscicultores estejam devidamente regularizados e em conformidade com os padrões sanitários exigidos pelos órgãos parceiros.

“A ADS conta com uma equipe técnica de engenheiros de pesca, que já atuam junto aos piscicultores, oferecendo cursos voltados à piscicultura e acompanhando os peixes que serão ofertados no evento, visando garantir um produto de qualidade” , complementou Aprigio.

Como parte da organização do evento, a comissão do Feirão do Pescado também realizará uma nova reunião na próxima segunda-feira (31/03) com os piscicultores que participarão da iniciativa. O encontro ocorrerá a partir das 9h, no auditório da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (ADAF), onde serão discutidos detalhes sobre a quantidade de pescado, comercialização e distribuição dos produtos.

O Feirão do Pescado, já aguardado pelo público manauara durante a Semana Santa por oferecer peixes frescos e de qualidade, reforça o compromisso da ADS em fomentar o setor produtivo local e proporcionar oportunidades tanto para os piscicultores quanto para os consumidores, garantindo um evento bem estruturado e de sucesso.

Com informações da Assessoria Portal d24am