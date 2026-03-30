Faustão faz rara aparição em cadeira de rodas no aniversário da filha

O registro foi compartilhado por João Silva, filho do apresentador e também comunicador

São Paulo – O apresentador Faustão encantou os seguidores ao surgir em uma aparição pública rara neste domingo (29). O motivo da celebração foi o aniversário de sua filha mais velha, Lara Silva, que completou mais um ano de vida cercada pelo carinho da família. O registro foi compartilhado por João Silva, filho do apresentador e também comunicador, que aproveitou a ocasião para prestar uma homenagem emocionante à irmã.

Na publicação, João Silva destacou a admiração que sente por Lara e ressaltou a conexão profunda entre os irmãos, apesar das personalidades distintas.

“Aniversário da minha irmã que admiro profundamente. Como ela mesmo diz: ‘A gente se ama não apesar das nossas diferenças, mas justamente por elas’”, escreveu João na legenda do clique.

Rodrigo Silva, 17, e o genro do apresentador, Julinho Casares, também aparecem no registro. Enquanto Lara é fruto do antigo relacionamento de Faustão com Magda Colares, os demais herdeiros são filhos da atual esposa do apresentador, Luciana Cardoso, com quem ele é casado desde 2002.

Em 2023, o apresentador passou por um transplante de coração. No ano seguinte, ele recebeu um rim e, em 2025, passou pelo transplante de fígado. Já em 2025, Faustão precisou fazer um transplante de rim. Os procedimentos foram realizados no Hospital Israelita Albert Einstein.

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Da Redação Portal d24am