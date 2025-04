Ex-The Voice Kids, do time de Carlinhos Brown, morre aos 17 anos após AVC

A adolescente estava internada há alguns dias no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro – A ex-The Voice Kids Karen Silva morreu na madrugada desta quinta-feira (24), aos 17 anos, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC). Ela ficou conhecida nacionalmente após participar do programa em 2020.

A adolescente estava internada há alguns dias no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. À época do programa, Karen fez parte do time do Carlinhos Brown.

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da jovem cantora Karen Silva, aos 17 anos, ocorrido após dias de internação no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, em decorrência de um AVC hemorrágico”, diz o comunicado da assessoria de Karen.

O cantor lamentou a morte da jovem: “Meus sentimentos”.

