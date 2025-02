Eva sofre com castigo do Monstro e promete vingança no BBB 25

Reação ao castigo

Eva Pacheco demonstrou insatisfação com o castigo do Monstro que recebeu de Mateus Pires neste sábado (8/2) no BBB 25. A fisioterapeuta de 31 anos foi obrigada a se vestir de cadeado e enfrentar a dinâmica que a trancava em uma caixa, exigindo que testasse várias chaves para sair.

Na primeira execução da tarefa, ela enfrentou muitas dificuldades para se libertar e desabafou sobre a situação. Em conversa com Maike Cruz, afirmou que a atitude de Mateus alterou sua estratégia no jogo. “Agora pronto, mudou o meu jogo também. Porque ele não seria uma opção para mim agora, mas agora ele é. Quando eu tiver qualquer oportunidade…”

Troca de alvos

Eva declarou que não costuma iniciar conflitos, mas retribui as atitudes que recebe dentro do jogo. “Eu não sou brava, amigo, eu devolvo. O que você me der, pode ter certeza, se você me der uma coisa boa, eu vou ter uma consideração para sempre. Vou te devolver de acordo com o que tu me dá.”

Do outro lado, Mateus disse estar preparado para o embate. Em conversa com aliados, ele lembrou da discussão que teve com Eva após o show de Péricles na madrugada anterior. “Eu não tenho problema nenhum em me comprometer com ela. Ainda mais depois da situação de ontem, eu fiquei p*to, pô. Ela veio cheia de marra querendo conversar. Então, tipo assim, relaxa. Sabe?”

amazonianarede

Pipoca Moderna